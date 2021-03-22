Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz görevdeki 2 yılını değerlendirdi
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz görevdeki 2 yılını değerlendirdi

22.03.2021 17:21 | Son Güncelleme: 22.03.2021 17:51
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz görevdeki 2 yılını değerlendirdi

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, görevine seçildiği günden bu yana yaptığı çalışmaları anlattı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, görevine seçildiği günden bu yana yaptığı çalışmaları anlattı.

Avlu Balıkesir Toplantı Salonu'nda basın mensuplarıyla bir araya gelen Yılmaz, Balıkesir'in yaklaşık yarım asırdır bekleyen sorunlarını çözmeye çalıştıklarını söyledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak çevre dostu, kültürel ve sosyal belediyecilik alanında 2 yılda yaptıklarını sıralayan Yılmaz, 20 ilçede markalaşmak için çalışma yürüttüklerini vurguladı.

Yılmaz, Balıkesir'i 20 ilçesiyle koordineli bir şekilde yönettiklerini ifade ederek, şunları dile getirdi:

"Biz ne tarafgirlik ne de siyasetçilik yapıyoruz. Tamamen şehrin ihtiyacını gövdemizi bütün arkadaşlarla beraber altına koyarak çözmek istiyoruz. Süreci yönetmekle ilgili ekibime güveniyorum. İmkanlarımız gittikçe artıyor. Alet işliyor el övünüyor. Her şeyimiz var, kendi reklamımızı şehir olarak yapamıyoruz. Bir değil, binlerce hayalimiz var. Kendi öz değerimizden uzaklaşmayalım. İnsanlar gelsin bu şehrin ekonomisi için para harcasın gitsin. Bunu gerçekleştirebilir miyiz gerçekleştiririz. Önümüzde engel yok."

Toplantıda ayrıca Zağnos Paşa Meydan Projesi'nin hava muhalefeti yaşanmaması halinde 9 Nisan'da hizmete açmak istediklerini belirten Yılmaz, Çamlık Projesi'nin de fiziksel olarak tamamlandığını, ramazan ayında açmayı planladıklarını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak

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