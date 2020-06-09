Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz: "Bu yılı turizm yılı ilan ettik"
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz: "Bu yılı turizm yılı ilan ettik"

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Bu yılı turizm yılı ilan ettik. On yılların ihtiyaç duyduğu dokunuşları gerçekleştiriyor, Temmuz itibarıyla da çalışmalarımızı tamamlamayı hedefliyoruz.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz:
09.06.2020 16:17 | Son Güncelleme: 09.06.2020 16:17

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Bu yılı turizm yılı ilan ettik. On yılların ihtiyaç duyduğu dokunuşları gerçekleştiriyor, Temmuz itibarıyla da çalışmalarımızı tamamlamayı hedefliyoruz." dedi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Yılmaz, Balıkesir Büyükşehir Belediyesince, Edremit Körfezi ile Ayvalık'taki 291 kilometrelik kıyı ve sahil şeridinde yürütülen plaj, yürüyüş, bisiklet yolu ve altyapı çalışmalarını inceledi.

İlçe belediye başkanlarıyla toplantı gerçekleştiren Yılmaz, daha sonra Edremit'in Zeytinli, Akçay, Güre bölgelerindeki kıyı ve sahil şeridini denetledi.

Yılmaz, burada vatandaşlarla da bir süre sohbet etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yılmaz, Edremit Körfezi'nin tamamında özel çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Yılmaz, turizmin Balıkesir için önemine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Doğayla denizin buluştuğu, altından sıcak suyunun çıktığı, önümüzde denizin, arkamızda da Kazdağları, Madra Dağı'nın ve Kocadağ'ın olduğu bir Körfez'den bahsediyoruz. Cunda'sından Altınoluk'a kadar her bölgede arkadaşlarımız titiz çalışmalar yapıyorlar. Bu yılı turizm yılı ilan ettik. On yılların ihtiyaç duyduğu dokunuşları gerçekleştiriyor, Temmuz itibarıyla da çalışmalarımızı tamamlamayı hedefliyoruz. Sahil şeridindeki yürüme yolunu ve Güre'de balıkçı barınaklarının bulunduğu iskelede genişletme çalışmaları yapıyoruz. Bu genişletme çalışmalarının sayesinde buralarda esnaflarımıza güzel alanlar kazandırmaya çalışıyoruz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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