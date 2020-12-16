Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

16.12.2020 15:29 | Son Güncelleme: 16.12.2020 15:33
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz, AA'nın

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylaması için 3 fotoğraf seçti.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylaması için 3 fotoğraf seçti.

Yılmaz, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Yücel Yılmaz, haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Van'da çığ felaketi", yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu", spor kategorisinde Okan Coşkun'un "Futbol Özlemi" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Seçkideki eserlerin çok güçlü olduğunu belirten Yılmaz, fotoğrafları çekenleri kutladı.

AA Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy, Yılmaz'a AA tarafından hazırlanan "Atatürk'ten Erdoğan'a Cumhurbaşkanlarımız" albümünü takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

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