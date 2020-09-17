Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz, Dursunbey'de incelemelerde bulundu Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Dursunbey ilçesinde yatırımları inceledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Dursunbey ilçesinde yatırımları inceledi.

İlçede yapımı devam eden Dursunbey Organize Sanayi Bölgesi, inşası süren TOKİ konutları ve Dursunbey Belediyesine ait taş kırma tesisinde incelemelerde bulunan Yılmaz, yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı büyük ölçüde tamamlanan katı atık aktarma istasyonundaki çalışmaları inceleyen Yılmaz, burada yaptığı açıklamada, ilçede çöpü sorun olmaktan çıkaracak adımları attıklarını söyledi.

Kısa bir süre sonra Dursunbey'in atıklarını bu tesiste toplayacaklarını ve ayrıştırmak üzere Balıkesir Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi'ne nakledeceklerini belirten Yılmaz, ilçedeki mevcut düzensiz depolama sahasının da rehabilitasyonunu yaparak yeşil alan olarak halkın hizmetine sunacaklarını aktardı.

Büyükşehir tarafından Saz bölgesinde inşa edilecek kapalı pazar yeri alanını da gezen Yılmaz, "Dursunbeyli hemşehrilerim seçim döneminde bizden kapalı pazar yeri talep etmişti. Onların bu ihtiyacını gideriyoruz. Büyükşehir olarak 9 bin 500 metrekare alan üzerine kullanışlı ve modern bir kapalı pazar yeri yapacağız. Projesini hazırladığımız pazar yerinin ihalesini de bu ay gerçekleştireceğiz." açıklamasında bulundu.

AK Parti ve MHP ilçe teşkilatlarını da ziyaret eden, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Yılmaz, son olarak muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen 2020 Değerlendirme ve İstişare Toplantısı'na katıldı.

Yılmaz, toplantıda şöyle konuştu:

"Göreve geldikten sonra tüm ilçe belediye başkanlarıyla bir araya gelip ilçelerinizde seçim zamanın vadettiklerinizi ve ilçenin ihtiyaçlarını ortaya çıkarın dedik. İlçe belediyelerinin vadettikleriyle Büyükşehir'in yapabileceklerini örtüştürmek için yola çıktık. Bunu herkes böyle bilsin; Büyükşehir'in egosu yok. Tüm ilçelerimize eşit hizmeti götürme çabasındayız. Biz insanımıza hizmet etmeyi kendimize dert edindik. Hizmet ederken de adaletli olmak istiyoruz. Biz, 5 yıllığına seçildik. 5 yıl içerisinde vadettiğimiz her şeyi en hızlı şekilde yapacağız."

Ziyaretlere, AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı ile Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan da katıldı.

Kaynak: AA