Balıkesir Büyükşehir asfalt sezonunu açtı
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Balıkesir Büyükşehir asfalt sezonunu açtı

Balıkesir Büyükşehir asfalt sezonunu açtı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 2021 Yılı Asfalt sezonunu dualarla açtı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 2021 Yılı Asfalt sezonunu dualarla açtı.

Kepsut İlçesi'nde bulunan asfalt tesislerinde yoğun bir sezona başlangıç yapan ekiplerle bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ve Balıkesir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Fehmi Erdem eşlik etti. Yoğun geçecek bir asfalt sezonunun açılışı yaptıklarını kaydeden Başkan Yılmaz, "Yol medeniyettir, Büyükşehir Belediyesi de bir medeniyet projesi. Balıkesir için hep birlikte çalışıyoruz" dedi.

Sezon boyunca yoğun bir şekilde mesai yapacak olan ekip arkadaşlarına teşekkür eden Başkan Yücel Yılmaz, "Çalışırken şehrimizin ve ülkemizin kaynaklarını düşünmemiz lazım. Bunun hepimizin ortak kaygısı olması lazım. Her biriniz bizim için, bu şehir için çok değerlisiniz. Kaliteli, hızlı, sağlam ve ekonomik çalışalım ama sizlere bir şey olmasın, güvenliğinize çok dikkat edin. Sizlerin nasıl canla başla çalıştığınızı biliyorum. Bu şehir için hayatınızdan, ailelerinizle geçirdiğiniz zamandan fedakarlık yapıyorsunuz. Allah ayağınıza taş değdirmesin, asfalt sezonumuz hayırlı, uğurlu olsun" açıklamasında bulundu. - BALIKESİR

Balıkesir Büyükşehir asfalt sezonunu açtı
Balıkesir Büyükşehir asfalt sezonunu açtı
Balıkesir Büyükşehir asfalt sezonunu açtı
Balıkesir Büyükşehir asfalt sezonunu açtı
Balıkesir Büyükşehir asfalt sezonunu açtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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