Balıkesir Burhaniye'de Zeka Oyunları Yarışması Yapıldı

Burhaniye'de zeka oyunları yarışması yapıldı

BALIKESİR'de Burhaniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği zeka oyunları yarışmaları tamamlanırken, dereceye girenlere ödülleri verildi.

Burhaniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce düzenlenen ve üç gündür devam edenzeka oyunları yarışmaları sonuçlandı. Yarışmalara yaklaşık 400 öğrenci katıldı. Zeka oyunları finali Şehit Mustafa Serin Ortaokulu Salonu'nda yapıldı. Yarışlar; Hedef 4, Pratik Bardaklar, Surakarta, Mangala, Reversi, Pentago ve Abalone dallarında gerçekleştirildi. Kaymakam Hüseyin Öner de, Faik Aktekin adlı örgenciyle Pentago oyununu oynadı. Dereceye giren öğrencilerin ödülleri Kaymakam Hüseyin Öner, Ticaret Odası Başkanı Mustafa Aysel, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bilal Bilen tarafından verildi. Yarışmayı çok sayıda veli de izledi.

Dereceye giren öğrencileri tebrik eden Kaymakam Hüseyin Öner, 'Bugün Şehit Mustafa Serin Ortaokulunda zeka oyunlarının finalini ve ödül törenini yaptık. Günümüzde maalesef teknoloji bağımlılığı ciddiye alınması gereken bir bağımlılık türü. Hem bunu aşmak, hem de çocuklarımızın zihinsel, düşünsel gelişimini sağlamama adına zeka oyunlarına önem veriyoruz. Öğretmenlerimiz bu konuda eğitim aldı ve okullarında bunu öğretmeye başladı. İlçe çapında zeka oyunları yarışmaları düzenledik. Burada dereceye giren öğrencilerimiz Balıkesir'de ilçemizi temsil edecekler. Hepsine başarılar diliyorum. Öğretmenlerine teşekkür ediyorumö dedi.

Kaynak: DHA