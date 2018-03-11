Balıkesir Burhaniye'de Deniz Sezonu Açıldı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, termometreler 21 dereceyi gösterirken, çocuklar parkları doldurdu. Güzel havayı fırsat bilip denize girenler oldu. Burhaniye'de erken bahar havası vatandaşları hareketlendirdi. Burhaniye'de hava sıcaklığının 21 dereceyi bulmasıyla birlikte çok sayıdaki vatandaş park ve bahçelere akın ederken, bazı gençler de Ören Plajında deniz keyfi yaşadı. Parkları dolduran vatandaşlar yazdan kalma bir hava yaşadı. Emekli müfettiş Erdoğan Çoktutal, "Bu gün tam bir bahar havası var. Çok memnunuzö dedi.

Emekli bekçi Muharrem Yüksel'de, "Bahar havası yaşıyoruz. Havalarımız çok güzel. Bilhassa Ören'imizde hareket başladıö diye konuştu.

Ören plajında denize giren gençlerden Kenan Karataş da, "Bu gün havayı güzel bulduk, denize geldikö dedi.

Denize giren İdris Kargın ise, "Bu gün sezonu açtık. Şu an denize giriyoruz. Görüyorsunuz hava çok güzelö dedi.