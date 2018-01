Balıkesir Birlik Gazetesi 26. Yaşını Kutladı

Balıkesir Birlik Gazetesinin kuruluşunun 26. Yılını kutladı. İş ve siyaset dünyasından bir çok ismin katıldığı kutlamada gazetenin kurucusu Sıtkı Şeremetli, imtiyaz sahibi eşi Kamile Şeremetli ve Genel Müdür Göktuğ Şeremetli misafirleri karşılayıp tebrikleri kabul ettiler.

Balıkesir Birlik Gazetesi'nin kuruluşunun 26. Yılını kutladı. Birlik Gazetesi Kurucusu Sıtkı Şeremetli 26 yıllık geçmişlerinin her döneminde ilkeli gazete olduklarına dikkat çekerek "Her zaman her dönemimizde basın ahlak ve ilkelerine uymak için elimizden gelen gayreti gösterdik. Bunun dışında hep sevdamız Balıkesir ve Türkiye oldu. Türkiye ve Balıkesir'in çıkarları hep yayın hayatımızın öncelikli çizgisi oldu. Allaha'a çok şükür 26 yıldır bu çizgiden ayrılmadık. Son dönemde de genç arkadaşlarımızın yayın kurumumuzu teşkil ettiğini biliyorsunuz. Önce oğlum Göktuğ Şeremetli gazetenin sahipliğini aldı ve onun sahipliğinde devam ediyor. Yine şimde de Balıkesirimizin güzide gazetecileri Emrah Ayyıldız kardeşimiz ve arkadaşları Birlik Gazetesi'nin yayınını götürüyorlar. Onların da çizgilerinin fevkalade güzel olduğunu görmekten memnunum. Buarada Balıkesir halkına teşekkürü borç biliyorum. Bu 26 yıllık yaşamımızın nedeni okurlarımız ve Balıkesirli hemşehrilerimizdir bizi hiç bir dönem yalnız bırakmadılar, bu günde yalnız bırakmıyorlar. Bunun mutluluğuda bize yetiyor"dedi.

Türk devletinin bekasını her şeyden önde tuttuk

Gazeteciliğin sadece habercilikle eş değer olmadığını ifade eden Sıtkı Şeremetli "Elbetteki habercilik görevini elimizden geldiği kadar yerine getirdik ama bunun dışında ülkemizi ve milletimizi var eden değerler var. Bunlar İslam ve dini inançlarımızdır buna her dönem çok önem verdik. Bunun dışında vatan, millet, devlet ve bayrak sevgisi bizim millet olarak varlığımızın teminatıdır. Bu değerlere halel getirebilecek en ufak bir taviz içerisinde olmadık. Bu değerleri canımız pahasına da olsa kalemimizle de olsa elimizden geldiğince sonuna kadar müdafa ettik. Allah'ın izniyle Birlik Gazetesi fikri anlamda sembol olmuş bir gazetedir. Gelecek yıllarda da böyle devam edeceğine inancım sonsuzdur" şeklinde konuştu. - BALIKESİR