BALIKESİR - Bir evde çıkan yangında anne yaralandı, oğlu öldü - Haberler
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BALIKESİR - Bir evde çıkan yangında anne yaralandı, oğlu öldü

AA - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde çıkan ev yangınında aynı aileden bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde çıkan ev yangınında aynı aileden bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Kuyu Mahallesi'nde Vesile Bilgiç'e (60) ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden komşular, sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekiplerine bilgi verdi.

Olay yerine gelen ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında evden çıkamayan Vesile Bilgiç'in oğlu Mustafa Bilgiç (41), yaşamını yitirdi.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Vesile Bilgiç ise Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Mustafa Bilgiç'in cesedi ise Bigadiç Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

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