Balıkesir Belediyesi, 'Uygulamalı Sertifikalı Arı Yetiştiriciliği' kursları başlattı
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Balıkesir Belediyesi, 'Uygulamalı Sertifikalı Arı Yetiştiriciliği' kursları başlattı

03.03.2021 15:21 | Son Güncelleme: 03.03.2021 15:25
Balıkesir Belediyesi, 'Uygulamalı Sertifikalı Arı Yetiştiriciliği' kursları başlattı

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi tarafından bilinçli arıcılar yetiştirmek amacıyla açılan 'Uygulamalı Sertifikalı Arı Yetiştiriciliği' kurslarında, bu yıl 135 kursiyere eğitim verilecek.

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi tarafından bilinçli arıcılar yetiştirmek amacıyla açılan 'Uygulamalı Sertifikalı Arı Yetiştiriciliği' kurslarında, bu yıl 135 kursiyere eğitim verilecek. Katılımcılar, 'Arıcılık Kayıt Sistemi'ne kayıt yaptırarak, destek ve teşviklerden faydalanabilecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nce arıcılığın teşvik edilerek vatandaşlara ek gelir sağlayacak bir işe dönüştürülmesi amaçlanıyor. Bilinçli arı üreticisi sayısının artırılmasına yönelik Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Karesi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Uygulamalı Sertifikalı Arı Yetiştiriciliği kursları düzenlenmeye başlandı. Pandemi kurallarına uygun olarak haftada 2 gün gerçekleştirilen kurslara 135 üretici katılıyor.

ARICILIĞIN PÜF NOKTALARI ÖĞRETİLİYOR

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, kurs süresince arılardan kaynaklanan üretimler hakkında kursiyerlere bilgi verileceğini söyledi. Açılan kurslara yoğun ilgi olduğunu belirten Yılmaz, katılımcılara bal üretiminin ve arıcılığın püf noktalarının anlatılacağını kaydetti. Başkan Yılmaz, "Bal üretmenin inceliklerini öğrenecek kursiyerlere; balarısı ırkları, koloni bireyleri, mevsimsel bakım, bal üretimi, diğer arı ürünlerinin üretimi, ana arı yetiştiriciliği, arı sağlığı hakkında da eğitimler verilecek. İki grup halinde ders alacak olan kursiyerlere doğanın dengesinin korunmasına yönelik temel bilgiler öğretilecek. Sınav sonrası başarılı olan katılımcılara sertifikaları verilecek. Sertifika almaya hak kazananlar, 'Arıcılık Kayıt Sistemi'ne (AKS) kaydolarak destek ve teşviklerden yararlanabilecek. Eğitimler ile katma değeri yüksek arı zehri, arı sütü, polen, propolis ve benzeri ürünlerin üretimi ve muhafazası uygulamalı öğretilecek. Kursiyerlerin ileride üretime geçmesiyle birlikte ülkemizde Balıkesir balının bilinirliği artacaktır" dedi.


Balıkesir Belediyesi, 'Uygulamalı Sertifikalı Arı Yetiştiriciliği' kursları başlattı
Balıkesir Belediyesi, 'Uygulamalı Sertifikalı Arı Yetiştiriciliği' kursları başlattı
Balıkesir Belediyesi, 'Uygulamalı Sertifikalı Arı Yetiştiriciliği' kursları başlattı
Balıkesir Belediyesi, 'Uygulamalı Sertifikalı Arı Yetiştiriciliği' kursları başlattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah ERDOĞAN

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