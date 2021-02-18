Balıkesir Belediyesi toplu ulaşımda HES kodu zorunluluğu getirdi
18.02.2021 15:59 | Son Güncelleme: 18.02.2021 16:04
BALIKESİR'de toplu taşıma araçlarında HES kodu uygulaması zorunluluğu getirildi.
BALIKESİR'de toplu taşıma araçlarında HES kodu uygulaması zorunluluğu getirildi.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından koronavirüsün yayılımını engellemek için toplu taşıma araçlarında HES kodu uygulaması getirildi. Vatandaşların, otobüsleri kullanabilmeleri için HES kodu uygulamasını 15 Mart tarihine kadar 'Balkart'lara tanımlamaları istendi.HES kodu tanımlama işlemlerinin Akıllı Balkart ve dolum bayilerinden yapılabileceği bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah ERDOĞAN