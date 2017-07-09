Balıkesir Basketbol Sponsor Arıyor

BEST A.Ş'nin desteğini çekmesinin ardından farklı bir yapılanmayla Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele etmeye hazırlanan Balıkesir Basketbol Kulübü, sponsor arayışını sürdürüyor.



Balıkesir'den bir sponsor bulmayı amaçladıklarını dile getiren Kulüp Başkanı Gaffur Çoymak, Büyükşehir başta olmak üzere Karesi ve Altıeylül Belediyeleri ile görüşeceğini söyledi, Balıkesirli yatırımcılara da destek çağrısında bulundu. Balıkesir Basketbol Kulübü'nün yok olmasını istemedikleri için yarışmacı haklarını başka bir kulübe satmadıklarını belirten Başkan Çoymak, şöyle konuştu: Y



"Bu ligin bir geliri var. Ama başarı çıtasını yükseltmek adına bir sponsorun olması gerekiyor. Bunun Balıkesir'den olması bizim için çok önemli. Ama bu şehirden bulamazsak, kulübün devamlılığını sağlamak ve geçmişteki başarıları yakalayabilmek için farklı arayışlara girebiliriz."



- Balıkesir