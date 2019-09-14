Balıkesir başkan, 'bağış kampanyası böyle olur' dedi, 250 bin tl topladı

14.09.2019 17:36

Başkan, 'Bağış kampanyası böyle olur' dedi, 250 bin TL topladı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, kadın basketbol ve voleybol takımları için dayanışma yemeği düzenlendi. Kulüplere katkı için yapılan forma satışı sırasında fazla fiyat artırımı olmayınca Edremit Belediye Başkanı Hasan Arslan, Bağış kampanyası böyle olur diyerek sunucunun elinden mikrofonu alıp, iş adamlarından 250 bin TL topladı.

Edremit Güre Kadın Basketbol Takımı ve Altınoluk Kadın Voleybol Takımı'nın oyuncularını tanıtmak ve gelir elde etmek amacıyla yemek düzenlendi. Yemeğe, çok sayıda Edremitli iş adamı katıldı. Kulübe destek sağalmak amacıyla oyuncular tarafından imzalanan 2 forma, açık artırmayla satışa çıkarıldı. Fiyat artırımını beğenmeyen Edremit Belediye Başkanı CHP'li Selman Hasan Arslan, sunucudan mikrofonu alarak, Açık arttırma öyle olmazö deyip, forma satışını kendisi yönetti.

İlk olarak kulüp başkanlarından 10'ar bin TL fiyat alan Başkan Arslan, sonrasında ise kulüp yöneticilerine yönelerek, fiyat artırımı talep etti. İş adamlarının hepsinin elini cebine atmasını isteyen Arslan, Fiyat arttırıp çekilmek de yok. Bir kişiye de yüklenmiyorum. Herkes arttırdığı fiyat farkını verecekö dedi.

Gece sonunda oyuncuların imzaladığı 2 forma için 250 bin TL toplandı. Herkesin katkıda bulunduğunu belirten Başkan Arslan, Şimdi bu formaları da kime versem olmaz. En iyisi formaları da ben alayımö diye konuştu.

EDREMİT'İ HER ANLAMDA MARKA HALİNE GETİRECEĞİZ

Edremit'in doğal ve kültürel olarak birçok özelliği olduğunu belirten Başkan Selman Hasan Arslan, bu özellikleri en iyi şekilde tanıtıp, ilçeyi marka yapmak istediklerini söyledi. Arslan, Edremit'in coğrafi olarak ciddi bir avantajı var. Kazdağlarımız, zeytinyağımız, denizimiz, termalimiz çok ciddi bir coğrafi avantajımız var. Şimdi bu altyapı üzerine, bu potansiyel üzerine Edremit'i marka yapmak gibi bir iddiamız var. Dolayısıyla Edremit'in artık marka yapabilmemiz için bizim turizm, sanat, kültür, tarım ve spor konularında ilerlememiz gerekli. Edremit'i aynı zamanda bir spor merkezi haline getirmek istiyoruz. Dolayısı ile tanınırlık önemli. Bunun için spor da çok önemli. Özellikle bildiğiniz gibi Altınoluk kadın voleybol takımımız 1'inci Lig'de oynayacak. Kadın basketbol takımımız da 2'nci Lig'de. İddialı bir şekilde yola çıktıkö şeklinde konuştu.

Gürespor Kadın Basketbol Kulüp Başkanı Ahmet Çetin ise, Altınolukspor ve Gürespor ile birlikte dayanışma yemeği düzenledik. Edremit'te salon sporları anlamında Altınolukspor ile beraber kadın basketbol ve kadın voleybolunda bir hizmet yarışındayız. Edremit bu bakımdan çok şanslı. Aynı zamanda belediyemizin desteği de burada yadsınamazö dedi.

Altınoluk Kadın Voleybol Kulüp Başkanı Filiz Sırma Uluç da, Bu akşamki yemeğin amacı, kadın voleybol ve basketbol ligindeki kadınların bir arada olabildiklerini herkese göstermek. Edremit'imizi daha iyi yerlere taşımak için bir araya geldik. Destek olan herkese teşekkür ediyoruz diye konuştu.

Kaynak: DHA