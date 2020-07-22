Balıkesir basınının acı günü
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Balıkesir basınının acı günü

Balıkesir basınının acı günü Balıkesir basın camiasının sevilen isimlerinden İhlas Haber Ajansı ve Balıkesir Birlik Gazetesinin muhabiri Hasan Otağ Fırıncıoğulları yaklaşık 1 aydır tedavi gördüğü Atatürk Şehir Hastanesinde yaşama veda etti.

Balıkesir basınının acı günü
22.07.2020 17:23 | Son Güncelleme: 22.07.2020 17:27

Balıkesir basınının acı günü

BALIKESİR - Balıkesir basın camiasının sevilen isimlerinden İhlas Haber Ajansı ve Balıkesir Birlik Gazetesinin muhabiri Hasan Otağ Fırıncıoğulları yaklaşık 1 aydır tedavi gördüğü Atatürk Şehir Hastanesinde yaşama veda etti.

İhlas Haber Ajansı ve Birlik Gazetesi muhabiri Hasan Otağ Fırıncıoğulları 22 Haziran'da geçirdiği kalp krizi sonrası Atatürk Şehir Hastanesinde anjiyo olduktan sonra durumunun ağırlaşması üzerine yaklaşık 1 aydır yoğun bakım servisinde tedavi görüyordu. Tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde dün akşam üzeri kalp yetmezliği sonucu hayata veda etti. Gazeteci Hasan Otağ Fırıncıoğulları'nın vefat haberi Balıkesir basınında büyük üzüntüye sebep olurdu. Hasan Otağ Fırıncıoğulları için ilk tören Balıkesir Gazeteciler Cemiyetinde yapıldı. Burada Cemiyet Başkanı Ramazan Demir, "Otağ bizim Balıkesir basının güzel isimlerinden biriydi. Ben kendisi 2000 yıllarının başında tanıdım. Otağ o zaman Balıkesirspor ile ilgileniyordu. Daha sonra basın camiasına girdi. 15 yıldan buyana Balıkesir basınında görev yaptı. En son Balıkesir Birlik Gazetesi ve İHA'da çalışıyordu. Otağ, işini iyi yapan, meslek ilkelerine bağlı, dürüst haberciliğiyle örnek arkadaşlarımızdan bir tanesiydi. Ölümüyle de bizlere ders vererek gidiyor. Bugün burada toplanan kalabalık Otağ'ı bizlere mesleki dayanışma adına verdiği derstir. Başımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Allah geride kalanlara sabırlar versin" dedi. Gazeteciler Cemiyetinde Balıkesir Müftüsü Ramazan Topcan dua ederek, gazeteci arkadaşlarından helallik istedi.

Otağ Fırıncıoğulları'nın cenazesi gazetecilerin omuzları üzerinde Gazeteciler Cemiyetinden Zağnos Paşa Camisine kadar omuzlarda taşındı. Zağnospaşa camisinde öğle namazı sonrası ılınan cenaze namazını Balıkesir müftüsü Ramazan Topcan kıldırdı. Cenaze namazına Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yasin Sağay, CHP İl Başkanı Serkan Sarı, MHP İl Başkanı Gökay Yüksel, İYİ Parti İl Başkanı Nedim Tuna, Karesi Belediye Başkan Yardımcıları Uğur Türkmen, Şaban Akkol, Altıeylül Belediye Başkan Vekili Feyyaz Çiftçi, Basın İlan Kurumu Müdürü Gökhan Eren, Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir, Merhum Fırıncıoğülları'ın annesi Seval İnaltay, oğlu Berk Fırıncıoğulları, kardeşi Oya Fırıncıoğulları, yeğeni Yağız Şanal kamu kurum ve kuruluşlarının il müdürleri ve yetkilileri ile basın camiasından meslektaşları ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA

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