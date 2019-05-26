Balıkesir Barosuna 5 yeni avukat

Balıkesir Barosuna yeni katılan genç avukatlar için tören düzenlendi. Balıkesir Barosunda düzenlenen tören ile avukatlık cübbesi giyen 5 genç avukata avukatlık ruhsatlarını Balıkesir Baro Başkanı Erol Kayabay ile Avukat İsmail Semih Kurtoğlu tarafından verildi.

Balıkesir Barosunda ruhsat alarak avukatlığa adım atan stajyer avukatların sevinci vardı. Avukatlık stajyerliğini bitirerek ruhsat alan Av. Damla Altıkat, Av. Berk Işık, Av. Betül Özdemir, Av. Oğuzhan Yücel ve Av. Hakan İyioğul törenle ruhsatlarını alarak, meslek yaşamlarına ilk adımlarını attılar. Genç avukatlara ruhsatlarını Baro Başkanı Erol Kayabay ve Avukat İsmail Semih Kurtoğlu verdi. Baro Başkanı Kayabay ve Av. Kurtoğlu genç avukatları kutlayarak, meslek hayatlarında başarılar dilediler. Genç avukatlar Damla Altıkat, Av. Berk Işık, Av. Betül Özdemir, Av. Oğuzhan Yücel ve Av. Hakan İyioğul ruhsat sevinçleri ve mesleğe adım atma sevincini aileleri ile paylaştılar. - BALIKESİR

Kaynak: İHA