Balıkesir, Barış Pınarı'na dev desteğe hazırlanıyor

16.10.2019 15:14

Balıkesir Kuvayı Milliye Platformu, Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek üzere tüm Balıkesir halkını yürüyüşe davet etti.



Türk Silahlı Kuvvetlerince yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla kurulan Balıkesir Kuvayi Milliye Platformu, yarın saat 19.30'da düzenlenecek yürüyüşe tüm Balıkesir halkını davet etti. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından, yürüyüşe vatandaşların kolay ulaşım sağlayabilmeleri adına 18.00 ile 24.00 saatleri arasında otobüs seferlerinin ücretsiz yapılacağı açıklandı.



Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla Kuvayi Milliye Platformu oluşturuldu. Balıkesir'deki sivil toplum kuruluşlarının ortak kararı ile oluşturulan platformdan yapılan açıklamada, "Birlikte Türkiye'yiz diyerek, 17 Ekim 2019 Perşembe günü saat 19.30'da gerçekleştireceğimiz yürüyüş ve basın açıklamasına siz değerli gönüllülerimizi bekliyoruz. Sen yoksan bir eksiğiz. Yürüyüşümüz; Milli Kuvvetler Caddesi'nde başlayarak Anafartalar Caddesi ve Kızılay Caddesi üzerinden devam edecek olup Milli İrade Meydanı'nda yapılacak açıklama ve dua ile sona erecektir" denildi.



Platformdan 'bayrak' çağrısı



Kuvayi Milliye Platformu ayrıca vatandaşlara iş yerlerine ve konutlarına bayrak asma çağrısında bulundu. Platformdan yapılan çağrı şöyle:



"Barış Pınarı Harekatı'nda; barış, huzur ve insanlık için görev yapan kahramanlarımıza destek olmak için Kuvayi Milliye şehrinin vatansever halkını evlerine ve iş yerlerine bayrak asmaya davet ediyoruz. Bayrağımız dalgalansın, vatanımız, birlik ve beraberliğimiz daim olsun." - BALIKESİR

Kaynak: İHA