Balıkesir Bandırma Limanı'nda Hatalı Yükleme Sonucu Batan Gemi Sudan Çıkarıldı

Bandırma Limanı'nda hatalı yükleme sonucu batan gemi sudan çıkarıldı



BALIKESİR'in Bandırma İlçesi'nde 14 Mayıs'ta Çelebi Limanı'ndan yük aldığı sırada hatalı yükleme sonucu yan yattıktan sonra batan 'Ali Ağa' adlı kargo gemisi içine hava basılarak su yüzeyine çıkarıldı.



İzmir Aliağa Limanı'ndan, Bandırma Çelebi Limanı'na Etimaden'e ait malzemeyi almaya gelen 70 metre uzunluğunda 13 metre genişliğinde 1998 grostonluk 'Ali Ağa' adlı kargo gemisi, 14 Mayıs'ta, hatalı yükleme yapıldığı için yan yattı. Gemi yan yattığı sırada personel tahliye edilirken 1'i gemi personeli 2'si liman görevlisi 3 kişi yaralandı.



Geminin batmasının ardından akaryakıt, sintine, slaj yağları çıkartıldıktan sonra gemiyi kurtarmak için İstanbul'dan bir firma tarafından getirilen 100 ton kaldırma kapasitesine sahip yüzer vinç, yüklü bulunan Eti Maden'e ait 93 konteynırdan biri dışından tümü çıkardı.



Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Bandırma Liman Başkanı Abdullah Şalcı, geminin yüzdürülmesi için konteynırlar boşaltıldıktan sonra tanklar arasında problemli noktaların kapatılarak, geminin yüzdürülme çalışmaları başlatıldığını belirterek, ? Dün gece itibariyle yani 28 Haziranı 29'una bağlayan gece geminin içindeki suların tahliyesi gerçekleştirildi ve hava basıldı, gemi yüzdürülebilir hale geldi. Bundan sonraki süreçte gemiyle ilgili tasarruf hakkı olan şirket ve sigorta kuruluşlarının talebine göre tersanelere gönderilecekö dedi.