Balıkesir Bandırma'da Bayram Tatilinin Son Günüde Feribot Yoğunluğu

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkartılmasıyla, Bandırma'da normalde 6 olan feribot seferlerine yoğun talep ardından 7 deniz otobüsü ek sefer konuldu. Özelikle; İstanbul'dan Bandırma, Erdek, Gönen ve Susurluk gibi Balıkesir'in ilçelerine bayram ziyaretine gelenler ile Ege Bölgesi'nin sahil bölgelerinden dönüş yapanlar yoğunluk oluşturdu. Saat 22.30, 23.00 ve 23.55 seferlerinde terminal sahasında uzun araç kuyrukları meydana geldi. Yaya yolcular da gişelerde uzun kuyruklara maruz kaldı.

Ek seferlere rağmen bilet bulamayanlar araçlarıyla karayoluna yönelirken, yaya yolcular ise otobüs terminallerine yöneldi. Tamamen dolu olan deniz otobüsünün dün geceki son 2 seferinde 900 yolcu taşınırken, feribotun son iki seferinde de 440 araç ile 2 bin yolcu taşındı.