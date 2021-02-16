BALIKESİR - Balıkesir-Susurluk kara yolunu açma çalışmaları sürüyor
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BALIKESİR - Balıkesir-Susurluk kara yolunu açma çalışmaları sürüyor

16.02.2021 18:09 | Son Güncelleme: 16.02.2021 18:14

Balıkesir Valiliği koordinasyonundaki ekipler, yaklaşık 14 saattir trafiğe kapalı olan Balıkesir-Susurluk yolunun açılması için çalışmalarına devam ediyor.

Balıkesir Valiliği koordinasyonundaki ekipler, yaklaşık 14 saattir trafiğe kapalı olan Balıkesir-Susurluk yolunun açılması için çalışmalarına devam ediyor.

Bölgede 4 gündür devam eden kar ve tipi nedeniyle Balıkesir-Susurluk kara yolunda ulaşım gece saatlerinden itibaren sağlanamıyor.

Ekipler, yoğun yağışın yanı sıra araçların kayması sonucu trafiğe kapanan yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Susurluk Kaymakamlığı, Değirmenboğazı mevkisinde yolun açılmasını bekleyen araçlardaki vatandaşlara kumanya dağıttı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Yolun en kısa sürede trafiğe açılması için bütün imkanlar kullanılmaktadır. Kara yolunun tamamen trafiğe açılması sağlanıncaya kadar vatandaşlarımızın belirtilen güzergahı kullanmamalarını istirham ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Nişan dönüşü yolda kaldılar

Yolun açılmasını bekleyen vatandaşlardan İbrahim Can, AA muhabirine, İzmir'de nişan yaptıktan sonra İstanbul'a gitmeye çalıştıklarını ancak kar ve tipiye yakalandıklarını söyledi.

Can, geceden bu yana Susurluk'ta yolda bekleyişlerinin sürdüğünü dile getirdi.

Tırla çoklu araç taşımacılığı yapan sürücü Mert Yıldıztekin de yolu açmak için yoğun çaba harcayan Karayolları ve AFAD ekiplerine teşekkür etti.

Kendileri gibi yolda kalanlara yardımcı olmaya çalıştıklarını belirten Yıldıztekin, "Kar dünden beri hiç durmadı, araçlar resmen kara gömüldü. Biz de arkadaşımla yaya olarak yola çıktık, insanlara su götürmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

BALIKESİR - Balıkesir-Susurluk kara yolunu açma çalışmaları sürüyor
BALIKESİR - Balıkesir-Susurluk kara yolunu açma çalışmaları sürüyor
BALIKESİR - Balıkesir-Susurluk kara yolunu açma çalışmaları sürüyor
BALIKESİR - Balıkesir-Susurluk kara yolunu açma çalışmaları sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Şan

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