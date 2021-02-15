BALIKESİR - Balıkesir merkezli 20 ilde PKK operasyonunda 37 şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

BALIKESİR - Balıkesir merkezli 20 ilde PKK operasyonunda 37 şüpheli yakalandı

15.02.2021 15:29 | Son Güncelleme: 15.02.2021 15:34

Balıkesir merkezli 20 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 37 zanlı yakalandı.

Balıkesir merkezli 20 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 37 zanlı yakalandı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütünün cezaevi yapılanmaları ile irtibatlı oldukları, hükümlü ve tutuklu örgüt mensuplarına finans sağladıkları belirlenen 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Jandarma Komutanlığınca Balıkesir'in yanı sıra Adana, Ağrı, Batman, Bilecik, Bitlis, Çorum, Diyarbakır, Eskişehir, Iğdır, İstanbul, Kocaeli, Mardin, Mersin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Van'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 37 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde silah ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Diğer 9 şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

BALIKESİR - Balıkesir merkezli 20 ilde PKK operasyonunda 37 şüpheli yakalandı
BALIKESİR - Balıkesir merkezli 20 ilde PKK operasyonunda 37 şüpheli yakalandı
BALIKESİR - Balıkesir merkezli 20 ilde PKK operasyonunda 37 şüpheli yakalandı
BALIKESİR - Balıkesir merkezli 20 ilde PKK operasyonunda 37 şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Muharrem İnce Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Aleyna Tilki Demet Özdemir Emina Jahovic
Spor Ünal Karaman Osman Özköylü Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: BALIKESİR - Balıkesir merkezli 20 ilde PKK operasyonunda 37 şüpheli yakalandı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.2.2021 15:34:15. #1.15#
title