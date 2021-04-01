BALIKESİR Balıkesir'deki 300 yıllık caminin minaresi çimentosuz harçla yapılacak

Balıkesir'deki 300 yıllık caminin minaresi çimentosuz harçla yapılacakBALIKESİR'in Bandırma ilçesinde bulunan 300 yıllık Ulu Cami'nin yeni minaresi, aslına uygun olarak çimento kullanılmadan horosan betonuyla inşa ediliyor.

Balıkesir'deki 300 yıllık caminin minaresi çimentosuz harçla yapılacak

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde bulunan 300 yıllık Ulu Cami'nin yeni minaresi, aslına uygun olarak çimento kullanılmadan horosan betonuyla inşa ediliyor. Minarenin yapımında kullanılan taşların Kayseri'den özel olarak getirildiğini belirten cami imamı Bekir Solak, 'Minarenin yapımında çimentolu harç kullanılmayacak. O gün horosan harcı kullanılıyordu. Biz de aynı harçtan kullanacağız' dedi.

Bandırma'da 1721 tarihinde inşa edilen Ulu Cami, zaman içerisinde tahrip olması üzerine 1901 ve 1954 yıllarında restore edildi. Son restorasyon sırasında minarenin sıvası, esere zarar verdiği gerekçesiyle Anıtlar Yüksek Kurulu'nca uygun bulunmadı. Kararın ardından minarenin sıvası yaklaşık 20 yıl önce söküldü. Sıvanın sökülmesinin ardından tahrip olan minarenin taşları, zaman içerisinde düşmeye başladı. Bunun üzerine Bandırma Hayırişleri Derneği ve cami imamı Bekir Solak, minarenin yeniden yapılması için 2010 yılında Anıtlar Yüksek Kurulu ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne başvuruda bulundu. Yetkililerce yapılan incelemelerin ardından geçen yıl minarenin yıkılmasına ve aslına uygun olarak yeniden yapılmasına karar verildi. Kararın ardından cami minaresinin yıkımına geçtiğimiz ay başlandı. Her milimetresi fotoğraflanarak kayıt altına alınan minare, 3 taş ustası tarafından yıkıldı. Yeni minarenin aslına uygun yapılması için Kayseri'den taş, Çanakkale'den ise horosan harç malzemeleri getirildi. Yapımına başlanan minarenin 2 ay içerisinde tamamlanması bekleniyor.

'KAYSERİ'DEN TAŞ GETİRTTİK'

Ulu Cami İmamı Bekir Solak, 'Belediye arşivlerinde camimizin 1901 ve 1954 yılında restore edildiğini öğrendik. 1954'teki restorasyonu o dönem kurulan Bandırma Hayırişleri Derneği yaptırmış. Dernek hala camimize sahip çıkıyor, yeniden camimizi tamir ettiriyor. En sonki tamiratta caminin duvarlarına sıva yapılmış. Ancak sıva caminin tarihi dokusuna zarar vermiş. Burası tarihi eser olduğu için Anıtlar Yüksek Kurulu ve Vakıflar Genel Müdürlüğü yetkilileri, sık sık buraya gelip, minarenin sıvanmayacağını ve sıvanın da sökülmesi gerektiğini söyledi. Daha sonra minarenin sıvası kumlama sistemiyle sökülmüş. Minarenin sıvası söküldükten sonra zamanla taşlar yere düşüyor ve tehlike arz ediyor. 2010 yılından beri minarenin yapılması için mücadele ediyoruz. Yetkililer minarenin tamirle onarılmayacağına karar verince minaremizi yıktık. Günümüz şartlarında taş minareler yapılmadığı için taş bulmakta zorlandık. Minareyi yeniden aslına uygun yapacağımız için hangi ölçüde taş konulursa milimetrik olarak aynısını yapmayı planladık. Minaremizde çimento da kullanılmayacak. Yaptığımız araştırmalar neticesinde Kayseri'de kaliteli taşın olduğu ve burada istenilen ölçülerde kesilebileceğini öğrendik. Oradan aldığımız taş numunelerini İstanbul Teknik Üniversitesine incelemeye gönderdik. Analizler yapıldı ve taşın sağlam olduğu kesinleşti. Kayseri'den bir araç taş geldi. İnşaata başladık. Burada günümüz şartlarındaki çimentolu harç kullanılmayacak. O zamanlar horosan harcı kullanılıyordu. Aynı harçtan kullanacağız. Onu da Çanakkale'den getirttik. 3 ustayla eski minarenin aynısını yapacağız' dedi.

'HOROSAN HARCI VE KURŞUN KULLANIYORUZ'

Taş ustası Salih Zeki İşçi, 'Minarenin teknik analizleri yapıldığında çürük raporu verildi. Gelip, iskeleyi kurduk. Minarenin fotoğraflarını çektik. Taşların sıralarını belirledik. Buna göre minareyi söktük. Mevcut ölçülere göre Kayseri'den taş siparişi verdik ve taşlarımız geldi. İşleme başladığımızda kullandığımız malzeme için kurşun ve horosan harcı var. Horosan harcının içerisinde hidrolik kireç, tuğla tozu ve bir miktar kum var. Burada eskisi neyse yenisi de aynı ölçülerde. Birinci sıradan son sıraya kadar ölçüleri aslına uygun. 2 ay içinde minareyi bitirmeyi planlıyoruz' dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı