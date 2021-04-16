Balıkesir Bakım Mühimmat Okulu Komutanlığınca misafir askeri personele el yapımı patlayıcılara müdahale kursu verildi
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Balıkesir Bakım Mühimmat Okulu Komutanlığınca misafir askeri personele el yapımı patlayıcılara müdahale kursu verildi

Balıkesir Bakım Mühimmat Okulu Komutanlığınca misafir askeri personele el yapımı patlayıcılara müdahale kursu verildi
Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Balıkesir Bakım Mühimmat Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığınca misafir askeri personele, el yapımı patlayıcılara müdahale kursu verildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Balıkesir Bakım Mühimmat Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığınca misafir askeri personele, el yapımı patlayıcılara müdahale kursu verildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, Balıkesir'de bulunan Bakım Mühimmat Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığınca, 3'üncü dönem misafir askeri personele "El Yapımı Patlayıcılara Müdahale Kursu" verildiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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