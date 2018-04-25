Balıkesir Bakan Özlü Türkiye'nin Tek Açığı Teknoloji

Bakan Özlü Türkiye'nin tek açığı teknoloji

Balıkesir Teknokent Temel Atma Törenine katılan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, teknokentlerin Türkiye'nin sanayi 4.0 yolundaki öncü kuvveti olduğunu söyledi. Türkiye'de 77 teknokent olduğunu belirten Bakan Özlü, Türkiye'nin tek açığı vardır teknoloji açığı. Ne zaman ki Türkiye teknoloji açığını kapatır. Kapattığımızda Türkiye'nin ne dış ticaret açığı kalır, ne cari açığı kalır dedi.

Balıkesir Teknokent Temel Atma Töreni, Balıkesir Üniversitesi Çağış kampüsünde gerçekleştirildi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Rektör Prof. Dr. Kesim Özdemir, oda başkanları, siyasi parti temsilcileri, öğretim üyeleri ve öğrencilerin katıldığı temel atma töreni Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Teknokent Genel Müdürü Mesut Eray, temeli atılan tesis hakkında bilgi verdi. 11 bin 800 metrekare alan kurulacak olan teknokent binası 9 bin 700 metrekarelik alana kurulacak. 77 ofisin bulunacağı teknokentte ayrıca kuluçka merkezi ve teknoloji transfer merkezi de yer alacak.

'TEKNOKENTLER TÜRKİYE'NİN TEKNOLOJİ ORDULARININ ÜSSÜDÜR'

Balıkesir Üniversitesi hakkında bilgiler vererek konuşmasına başlayan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, BAÜN'ün 10 Fakültesi, 4 Enstitüsü, 5 Yüksekokulu ve 13 Meslek Yüksek Okulu ve 19 Araştırma Uygulama Merkezi ile gençleri geleceğe hazırladığını belirtti. Balıkesir Üniversitesinde önemli bir temelin atıldığını söyleyen Bakan Özlü, 'Bugün burada sıradan bir merkezin temelini atmıyoruz. Bilim merkezi, teknoloji üssü ve ileri sanayi ülkesi Türkiye hedefine doğru giderken bu hedefin tek önemli kadrajlarından biri olan Teknokentlerimizden birini de Balıkesir'de kuruyoruz. Bugün sayıları 77'ye ulaşan Teknokentler Türkiye'yi geleceğin Dünyasında lider ülkelerden biri haline getirecek olan teknoloji ordularının ana üssüdür. Hali hazırda Teknokentlerimizdeki 47 bin çalışan Türkiye'nin sanayi 4.0 yolundaki öncü kuvvetleridirö dedi.

'TEKNOLOJİ ÜSSÜ TÜRKİYE'NİN HEDEFİNİ BELİRLEDİK'

Dünya tarihinin dönüşümden geçtiğini söyleyen Bakan Özlü, 4. sanayi devrimi ile kuralların yeniden düzenlendiğini ifade etti. Fikirlerin bilgi çağında hiç olmadığı kadar önemli olduğunu belirten Özlü konuşmasını şöyle sürdürdüArtık sanayinin ihtiyaç duyduğu kanı bilim ve teknoloji pompalıyor. Teknoloji üretemeyen teknoloji kullanamayan işletmeler karşı konulamaz bir şekilde silinip gidiyor. İşte bu yeni durum hepimizin teknolojik dönüşüm için şapkamızı önümüze koyup düşünmemizi ve hemen harekete geçmemizi gerekli kılıyor. Bu anlamda hükümet olarak ve bakanlık olarak teknoloji üssü Türkiye hedefini belirledik ve o hedefe doğru var gücümüzle çalışıyoruz. Ancak bu koşuyu biz tek başımıza yapamayız. Üniversitelerimizin, özel sektörün, sivil toplum kuruluşlarının da aynı hedefe yönelmeleri gerekiyor. Teknoloji üretimi ve kullanımı konusunda özellikle üniversitelerimize büyük görev düşüyor. Çünkü diğer paydaşlarımızdan farklı olarak üniversitelerimiz gençlerimize gelecekte yer açmak için varlar. Çünkü üniversitelerimiz bilimin ana üssü konumundadırlar.ö

'ÜLKERİN REKABET GÜCÜNÜ TEKNOLOJİK GELİŞMİŞLİK BELİRLİYOR'

Parlak fikirlerin kısa sürede dünyaca ünlü markalara dönüştüğümüm söyleyen Özlü, üniversite yöneticilerine seslenerek 'Sizlerin yapması gereken bu parlak fikirlerin uygulamaya geçmesi, sanayiye, üretime, ekonomiye kazandırılmasıdırö diye konuştu.Teknokentlerinde bu amaç için kurulduğunu belirten Özlü, 'Teknokentler pırıl pırıl gençlerimizin birbirinden parlak fikirlerinin hayat bulduğu yerlerdir. Bizim bütün çabamız üretilen fikirleri ve projeleri katma değeri yüksek ürünlere dönüştürmektir. 4.cü sanayi devrimi dünyasında eğitim sadece kampuslara sıkışıp kalmamalı, sahaya uygulamaya geçmelidir. Bu çerçevede bilim sanayi iş birliği etkin bir şekilde gerçekleştirilecektir. Bilimin kalbinin attığı üniversitelerimiz sanayinin kalbine kan pompalayan teknolojinin de üretim merkezi olacak. İnanıyorum ki 80'e yaklaşan ve sayısını daha da arttıracağımız Teknokentlerimiz ile bunu başaracağız. Bizim parolamız yüksek teknolojidir. Ülkelerin rekabet gücünü teknolojik gelişmişlik düzeyi belirlemektedir. Bu gerçekten hareketle yüksek teknoloji açığımızı hiç vakit kaybetmeden kapatacağızö şeklinde konuştu.

'TÜRKİYE'NİN TEK AÇIĞI TEKNOLOJİ'

Türkiye'nin en önemli açığının teknoloji olduğunu vurgulayan Bakan Özlü sözlerine şöyle devam etti 'Ne zaman ki Türkiye teknoloji açığını kapatır. Kapattığımızda Türkiye'nin ne dış ticaret açığı kalır, ne cari açığı kalır. O açığı kapatarak değerli arkadaşlar çok ciddi bir sıçrama yapacağız. Yüksek teknoloji ürünlerin pazarı değil üretim üssü olacağız. Kendi özgün teknolojilerimizi yerli teknik kapasitemizi geliştireceğiz. Dolayısıyla başta üniversiteler olmak üzere tüm paydaşlarımızın araştırma, geliştirme ve inovasyonu temel alan bir yaklaşımla hareket etmelerini istiyoruz. Hükümetimiz ve bakanlığımız teknoloji geliştirme bölgelerine, araştırma geliştirme ve tasarı merkezlerine ve yüksek teknoloji üretmek isteyen bütün girişimcilere cömert teşvikler sumaya devam edecek. Bu vesileyle temelini atacağımız Balıkesir Üniversitesi Teknokenti'nin Türkiye'nin teknoloji üssü hedefine giden yolda önemli bir adım olacağına inanıyorum.öKonuşmaların ardından Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Rektör Prof. Dr. Kesim Özdemir, oda başkanları duaların okunmasıyla temel atma butonuna bastı. İnşaat alanını gezen Bakan Özlü daha sonra Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenlenen açılış ve temel atma törenlerine katıldı. SEM Mobilya fabrikası açılışını gerçekleştiren Bakan Özlü, Marangozlar Sitesi temel atma törenine katıldıktan sonra kitap fuarı açılışını gerçekleştirdi.