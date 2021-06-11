Balıkesir, Bakan Karaismailoğlu'nu ağırladı
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Balıkesir, Bakan Karaismailoğlu'nu ağırladı

Balıkesir, Bakan Karaismailoğlu'nu ağırladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu ağırladı.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu ağırladı.

Bir dizi ziyaret ve incelemede bulunmak için Balıkesir'e gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, il merkezinde Balıkesir Valiliği'ni ziyaret etti. Cuma namazı çıkışında Vali Hasan Şıldak ile makamda görüşen Bakan Karaismailoğlu, daha sonra yaya olarak Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne geldi. Belediye girişinde çiçeklerle karşılanan Bakan Adil Karaismailoğlu, misafirperverlik dolayısıyla teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesi'ndeki toplantı basına kapalı olarak devam etti. - BALIKESİR

Balıkesir, Bakan Karaismailoğlu'nu ağırladı
Balıkesir, Bakan Karaismailoğlu'nu ağırladı
Balıkesir, Bakan Karaismailoğlu'nu ağırladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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