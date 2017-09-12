Balıkesir Bahçedeki Yangın Ormana Sıçradı

Balıkesir'in Dursunbey İlçesi'ndeki bir evin bahçesinden başladığı belirtilen yangın, ormanlık alana sıçradı. Büyüyerek 10 eve ve ormanlık alana zarar veren yangına, havadan ve karadan müdahaleler sürüyor. Dursunbey'e bağlı kırsal Karapınar Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde öğle saatlerinde başladığı sanılan yangın, kısa sürede şiddetli rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Karapınar Mahallesi'ndeki evler tahliye edildi. Dursunbey İtfaiyesi ile Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği yangında, 10 evin alevlerden etkilendiği ve hasar oluştuğu belirlendi. Karapınar'daki yangın kısa bir süre içinde ormanlık alana da sıçradı. Karapınar'la birlikte Veliler kırsal mahallesindeki ormanlık alanda etkili olan yangına; 2 helikopter, 4 arazöz ve dozerlerle müdahale edildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Karapınar'daki yangının kontrol altına alındığı, Veliler'deki ormanlık alanda ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.