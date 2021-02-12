BALIKESİR - Ayvalık'ta etkili olan hortum binalarda ve araçlara hasara yol açtı (2)

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde oluşan hortum binalarda, araçlarda ve teknelerde hasara yol açtı. Çamlık mevkisindeki Ayvalık Belediyesine ait Paşalimanı bölgesindeki restoran ve sahildeki tekneler büyük hasar gördü. İtfaiye, belediye ekiplerinin yanı sıra Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de teknelerin karaya çıkarılmasına yardım etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya