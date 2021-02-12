BALIKESİR - Ayvalık'ta etkili olan hortum binalarda ve araçlara hasara yol açtı (2)
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BALIKESİR - Ayvalık'ta etkili olan hortum binalarda ve araçlara hasara yol açtı (2)

12.02.2021 13:18 | Son Güncelleme: 12.02.2021 13:23

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde oluşan hortum binalarda, araçlarda ve teknelerde hasara yol açtı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde oluşan hortum binalarda, araçlarda ve teknelerde hasara yol açtı. Çamlık mevkisindeki Ayvalık Belediyesine ait Paşalimanı bölgesindeki restoran ve sahildeki tekneler büyük hasar gördü. İtfaiye, belediye ekiplerinin yanı sıra Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de teknelerin karaya çıkarılmasına yardım etti.

BALIKESİR - Ayvalık'ta etkili olan hortum binalarda ve araçlara hasara yol açtı (2)
BALIKESİR - Ayvalık'ta etkili olan hortum binalarda ve araçlara hasara yol açtı (2)
BALIKESİR - Ayvalık'ta etkili olan hortum binalarda ve araçlara hasara yol açtı (2)
BALIKESİR - Ayvalık'ta etkili olan hortum binalarda ve araçlara hasara yol açtı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

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