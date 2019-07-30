BALIKESİR Ayvalık sahiline ölü caretta caretta vurdu
Ayvalık sahiline ölü caretta caretta vurduBalıkesir'in Ayvalık ilçesinde sahile caretta caretta türü kaplumbağa ölüsü vurdu.
Ayvalık sahiline ölü caretta caretta vurdu
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sahile caretta caretta türü kaplumbağa ölüsü vurdu.
Ayvalık ilçesi Küçükköy Mahallesi Sarımsaklı sahilinde vatandaşlar hareketsiz haldeki caretta caretta kaplumbağayı fark etti. Vücudunda yara izleri görülen kaplumbağanın öldüğünü fark eden vatandaşlar, Ayvalık ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. 1 metre boyunda, 140 kilogram ağırlığındaki ölü caretta ceratta, Ayvalık ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri ekiplerince sahilden alındı.
Kaynak: DHA
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