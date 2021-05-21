BALIKESİR - Ayvalık ilçesinde şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiliyor
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BALIKESİR - Ayvalık ilçesinde şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiliyor

Anadolu Ajansı / Suat Salgın - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde etkili olan fırtına sabah saat 06.00 sıralarında başlayan şiddetli fırtına ilçe merkezi, Cunda Adası, Sarımsaklı ve Altınova Mahallelerinde ciddi maddi hasar meydana getirdi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde etkili olan fırtına sabah saat 06.00 sıralarında başlayan şiddetli fırtına ilçe merkezi, Cunda Adası, Sarımsaklı ve Altınova Mahallelerinde ciddi maddi hasar meydana getirdi.

İlçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanında kıyıya bağlı büyük gezi tekneleri ile birçok balıkçı teknesi parçalanarak batarken, ilçedeki bazı binaların çatıları uçtu, birçok evin pencere camları kırıldı.

Şiddetli fırtına nedeniyle ilçe genelinde birçok ağaç yıkılırken, şu ana kadara gelen bilgilere göre herhangi bir yaralanma ve can kaybının bulunmadığı öğrenildi.

Meteorolojiye göre öğle saatlerine kadar sürecek olan şiddetli fırtına ile ilgili Balıkesir Valiliği, Ayvalık Kaymakamlığı, Ayvalık Belediyesi, Afad İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman il Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleriyle ilçede hasar tespit çalışması başlatıldı.

BALIKESİR - Ayvalık ilçesinde şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiliyor
BALIKESİR - Ayvalık ilçesinde şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiliyor
BALIKESİR - Ayvalık ilçesinde şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiliyor
BALIKESİR - Ayvalık ilçesinde şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Salgın

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