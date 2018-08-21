Balıkesir Avşa Adası'na Tatilci Akını

Avşa Adası'na tatilci akını

YAZ sezonunda, denizi, kumu, güneşi ve gece eğlencesi ile özellikle İstanbulluların büyük ilgi gösterdiği Balıkesir'in Avşa Adası kurban bayramı tatili nedeniyle doldu. Avşa Adası'nda şu anda 150 bin tatilci bulunuyor. 9 günlük bayram tatili süresince kısa süreli tatil yapıp dönenlerle birlikte Avşa'ya toplamda 500 bin kişinin gelmesi bekleniyor.

Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası kurban bayramı nedeniyle tamamen doldu. Özellikle İstanbul ve Bursalı tatilcilerin büyük ilgi gösterdiği Avşa Adası'nda oteller ve pansiyonlarda yer kalmadı. Kış aylarında 2 bin 500 kişinin yaşadığı Avşa Adası'nda şu anda 150 bin kişi tatil yapıyor. Avşa'ya olan ilgi nedeniyle İDO başta olmak üzere Gestaş ve Tekirdağ'dan kalkan feribotlar dolu geliyor boş dönüyor. Arefe günü 40 bin tatilcinin geldiği Avşa Adası'nda içme suyu ihtiyacının deniz suyu arıtılarak karşılandığını söyleyen Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Çakırgöz, Belediye olarak biz de gerekli olan tedbirleri aldık. Vatandaşlarımızın rahat ve huzurlu bir tatil geçirmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Tatilcilerimizden mümkün olduğu kadar adamızı evleri gibi bilip, temiz tutmalarını istiyoruz. Bayram süresince 150-200 bin misafiri ağırlayacağımızı tahmin ediyoruz. Başkanımız Süleyman Aksoy'un da daha önce söylediği gibi 3-5 gün kalanlar da var. Bayram tatili boyunca dönüşümlü olarak bu da yaklaşık 500 bin kişiye tekamül ediyor. Bu konuda tüm tedbirleri aldık. Şu an tüm otel ve pansiyonlar dolmuş durumda. Yaklaşık 3 kilometre sahil şeridimiz ve koyumuz var. Temizlik çalışmalarını esnafımızla birlikte yapıyoruz. Sadece sahilde 20 görevlimiz var. Sabah 07.00'den akşam 19.00'a kadar temizlik yapıyorlarö dedi

ESNAF VE OTEL İŞLETMECİLERİ MEMNUN

Adada bulunan otel ve pansiyon işletmecileri de İstanbul başta olmak üzere yabancı turistlerinde adayı tercih ettiğini ve bayram tatilindeki yoğunluktan memnun olduklarını ve işletmelerinin tamamen dolu olduğunu söyledi. Konaklama yeri işletmecileri, Avşa Adası'nın ucuz bir tatil yöresi olarak görülmemesi gerektiğini, kendilerinin de en az diğer tatil yörelerindeki kadar kaliteli hizmet verdiklerini aktardı. Gece bazı tatilcilerin yer bulamadığı için sahilde yattığını da söyleyen otel işletmecileri Avşa'da tatil boyunca yiyecek sıkıntısının yaşanmaması için önlemlerini aldıklarını da sözlerine eklediler. Esnaf da cuma gününden itibaren yoğunluk artışı olduğunu anlatarak satışların iki katına yaklaştığını kaydetti.

TATİLİN KEYFİNİ ÇOCUKLAR SÜRDÜ

Aileleriyle birlikte tatili adada geçiren çocuklar ise denizde sıkça zaman geçirdiklerini ve adada tatil yapmaktan son derece mutlu olduklarını söyledi.