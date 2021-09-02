Balıkesir, Atatürk'ün izinde

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yılını özel ve anlamlı bir yolculukla kutladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yılını özel ve anlamlı bir yolculukla kutladı. 99 gençle birlikte Ankara'dan başlatılan Zafer Treni yolculuğuna katılan Başkan Yılmaz, Zafer'in önemli duraklarını gençlerle birlikte ziyaret etti, sonrasında Balıkesir'de düzenlenen törenlere katıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak amacıyla 1924 yılında Ankara'dan trenle başlayarak Dumlupınar'da son bulan yolculuğu, Zafer Bayramı'nın 99. yılı onuruna yeniden yapıldı. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; Büyük Taarruz'un kahramanlarını anmak ve Büyük Zafer'in 99'uncu yılını kutlamak amacıyla; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Dumlupınar Üniversitesi, Türkiye Kent Konseyleri Birliği ile Balıkesir Kent Konseyi iş birliğinde düzenlenen Zafer Treni programı büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yılı olması dolayısıyla ülkenin farklı yerlerinden gelen ve Türkiye Kent Konseyleri Birliği çatısı altında bulunan Gençlik Meclisi'nde görev yapan 99 genç ve AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı ile birlikte Zafer Treni'nde yolculuk etti. Başkan Yılmaz sonrasında ise Zafer Bayramı dolayısıyla Balıkesir'de düzenlenen kutlamalara katıldı.

BÜYÜK TAARRUZ'UN ÖNEMLİ DURAK NOKTALARI ZİYARET EDİLDİ

Büyük Taarruz'un önemli durak noktalarını gençlerle birlikte ziyaret eden Türkiye'nin en genç Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın, Zafer Treni'yle ilk durağı Polatlı oldu. Polatlı Cumhuriyet Meydanı'nda coşkulu bir şekilde karşılanan Başkan Yılmaz ve beraberindekiler sonrasında Sakarya Şehitliği'nde düzenlenen törene katılarak Ankara Polatlı'da bulunan Duatepe'yi ziyaret etti ve ardından Eskişehir'e geçti.

BALIKESİR'DEKİ TÖRENLERE KATILDI

Büyük Taarruz ve Zafer Haftası kutlamaları kapsamında; Ankara'dan başlayan Zafer Treni yolculuğu sonunda, 2023 dakikada Büyük Taarruz'un başladığı Afyonkarahisar'ın Kocatepe'ye ulaşıldı. Beraberindeki heyet ve gençlerle birlikte sabah namazını Kocatepe'de kılan Başkan Yücel Yılmaz, sonrasında Balıkesir'de düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerine katıldı. Başkan Yılmaz, Balıkesir'de düzenlenen törenlere katılırken Zafer Yolculuğu, Dumlupınar'a devam etti.

'BÜYÜK BİR GURURLA KUTLUYORUZ'

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz "Türk Milleti'nin bağımsızlığına olan aşkının ve yüksek mücadele ruhunun en büyük göstergelerinden olan Zafer Bayramı'mızın 99'uncu yıldönümünü büyük bir gurur ile kutluyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı kutluyor, başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu vatan uğruna kanlarını döken tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. " dedi.

Kaynak: Habermetre