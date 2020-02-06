Balıkesir Ata'sını karşıladı

06.02.2020 14:53 | Son Güncelleme: 06.02.2020 14:53

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Balıkesir'e ilk teşrifinin 97. yıl dönümü temsili karşılama töreniyle kutlandı. Balıkesir Tren Garı'nda düzenlenen temsili karşılama töreninde Vali Ersin Yazıcı tüm Balıkesirliler adına Atatürk'ü temsil eden Türk Bayrağını, muharip gazilerin elinden teslim aldı.



Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Balıkesir'e ilk gelişi temsili karşılama töreniyle kutlandı. Gar binasında yapılan törene Vali Ersin Yazıcı, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, ilçe kaymakamları, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Perona üzerinde Türk Bayrağı ve Atatürk'ün resmi olan tren yanaşarak içinden Türkiye Muharip Gaziler Balıkesir Şube Başkanı Hulusi Karakuz, Atatürk'ü temsil eden Türk Bayrağını Vali Ersin Yazıcı'ya verdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı'na kadar Ata'ya Saygı Yürüyüşü gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde anıta kadar yürüyen protokol ve vatandaşlar, burada anıta çelenk sundu.



"Bugün aynı özlemle değerlerine sahip çıkmaya devam ediyoruz"



Balıkesir Tren Garı'nda düzenlenen temsili karşılama töreninde günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz yaptı. Yılmaz, "Balıkesirliler, bugün olduğu gibi tarihimizin her döneminde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü en güzel şekilde karşılamış ve fikirlerine sahip çıkmıştır. 6 Şubat 1923 tarihinde Balıkesir sokakları ve caddeleri bir bayram yerine dönüşmüştür. Balıkesirliler coşku ve heyecanlı bir kalabalık ile Atatürk'ü karşılamış ve sevgi gösterilerinde bulunmuştur. Bu coşku ve heyecan Atatürk içinde önemli bir yere sahiptir. Böylesine vatanına ve bayrağına bağlı olan Kuvayı Milliye şehrini sık sık ziyaretleri ile şereflendirmiştir. Balıkesir, Atatürk'ü şehrimizde misafir etmenin gururunu o günden beri yaşamaktadır. Milli Mücadele yıllarına Alacamescit toplantıları ile destek veren halkımız, Atatürk'ü asla yolunda yalnız bırakmamıştır. Bugün de aynı özlem ve inançla fikirlerine ve değerlerine sahip çıkmaya devam etmekteyiz" dedi.



Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı: "Bugün burada, Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyetini muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkartmak için çizdiği yolda, gösterdiği hedeflere ulaşmak ve aziz milletimize hizmet etmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğimize söz veriyoruz. Mücadelesiyle bağımsızlığı ve zaferi sembolleştiren Balıkesirliler, medeniyet yolunda kararlılıkla yürümeye devam edecek, Atatürk'ün yaktığı hürriyet ve istiklal meşalesi Balıkesir'de hiç sönmeyecektir" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA