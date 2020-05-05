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Balıkesir ASKF'den maske desteği

Balıkesir ASKF'den maske desteği
05.05.2020 18:53 | Son Güncelleme: 05.05.2020 18:53

Balıkesir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu COVİD-19 (korona virüs) karantina kapsamında amatör kulüplere maske desteği sağladı.

Balıkesir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu COVİD-19 (korona virüs) karantina kapsamında amatör kulüplere maske desteği sağladı.

Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) tarafından temin edilerek, TFF İcra Kurulu Üyesi ve TASKK Genel Başkanı Ali Düşmez öncülüğünde başlatılan Türkiye'deki tüm amatör kulüplere maske dağıtımı Balıkesir'de de gerçekleştirildi.

Kargo ile Balıkesir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nu gelen maskeler, ASKF Başkanı Metin Mengüç tarafından Balıkesir Merkez, Körfez ve Marmara gruplarındaki bütün kulüplere ulaştırıldı. TASKK Genel Başkanı Ali Düşmez'e teşekkür eden Balıkesir ASKF Başkanı Metin Mengüç, "Tüm kulüplerimize maske dağıtarak korona virüs mücadelesine bir nebze de olsa katkı sağlamanın yanında, bu salgının ve zor günlerin bir an evvel bitmesini diliyorum. Salgının yayılma hızı 'sosyal izolasyon' ile düşürülmeye çalışılırken hiçbir kurum ve ülkenin yakın zamanda böyle bir salgın için tecrübesi olmadığı için uygulayabileceğimiz bir reçete elimizde bulunmuyor. Buna karşın elimizdeki en büyük dayanak ise dayanışma ruhumuz. Bu süreci omuz omuza vererek hep birlikte atlatacağız. Elde edeceğimiz tecrübeler ise geleceğe bırakacağımız en önemli mirasımız olacak" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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