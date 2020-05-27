BALIKESİR Apartman dairesindeki saksılarda kenevir yetiştirmiş
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BALIKESİR Apartman dairesindeki saksılarda kenevir yetiştirmiş

Apartman dairesindeki saksılarda kenevir yetiştirmişBALIKESİR'in Edremit ilçesinde bir apartman dairesine düzenlenen baskında saksıya dikilmiş 19 kök Hint keneviri bitkisi, 139 gram esrar ile kenevir bitkisi yetiştirmede kullanılan özel düzenek ile aparatlar ele geçirildi.

27.05.2020 22:42 | Son Güncelleme: 27.05.2020 22:46

Apartman dairesindeki saksılarda kenevir yetiştirmiş

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde bir apartman dairesine düzenlenen baskında saksıya dikilmiş 19 kök Hint keneviri bitkisi, 139 gram esrar ile kenevir bitkisi yetiştirmede kullanılan özel düzenek ile aparatlar ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir süredir takibe aldıkları A.Ç.H.?nin Akçay Mahallesi'ndeki evine baskın düzenledi. Narkotik köpeği Eko ile yapılan aramada 19 saksıya dikilmiş 19 kök Hint keneviri bitkisi, 139 gram esrar, 2 esrar öğütme aparatı, bir hassas terazi ve kenevir bitkisi yetiştirmede kullanılan özel düzenek ile aparatlar ele geçirildi. Hakkında 'uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapmaktan' hakkında işlem başlatılan A.Ç.H.?nin, emniyetteki sorgusu sürüyor.

BALIKESİR Apartman dairesindeki saksılarda kenevir yetiştirmiş

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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