Balıkesir Ahşap Bina, Çıkan Yangında Kullanılmaz Hale Geldi

Balıkesir'in Marmara ilçesinde bilinmeyen nedenle çıkan yangında, 2 katlı ahşap bina kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Hükümet Caddesi Sinarit Sokak'ta bulunan 2 katlı ahşap binada çıktı. Sevim Öksüz'e ait ahşap binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede binayı tamamen sararken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dar olan sokağa itfaiye araçlarının girememesi nedeniyle yangına uzun hortumlarla müdahale edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucu söndürülürken, bina kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA