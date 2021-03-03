Balıkesir AFAD, Deprem Haftası nedeniyle basını bilgilendirdi

Balıkesir İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Bayram Şahin, 1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle düzenlediği basın toplantısında Balıkesir'in deprem bölgesinde olduğunu hatırlatarak her an deprem olacakmış gibi hazır olunması gerektiğini söyledi.

Balıkesir İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Bayram Şahin, 1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle düzenlediği basın toplantısında Balıkesir'in deprem bölgesinde olduğunu hatırlatarak her an deprem olacakmış gibi hazır olunması gerektiğini söyledi.

Balıkesir İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Bayram Şahin, kurumun Balıkesir'deki merkez binasında bir basın toplantısı düzenleyerek 2021 yılının "afet eğitim yılı" olarak ilan edildiğini ve kurum olarak yaptıkları çalışmaları anlattı.

AFAD'ın planladığı afet farkındalık eğitimlerinin pandemi döneminde uzaktan devam ettiğini ifade eden Şahin; "Kamu kurumları, belediyeler, sivil toplum örgütleri, öğrenciler ve muhtarlar başta olmak afet konusunda bilinçlendirme eğitimlerimiz sürüyor. Balıkesir il merkezimizde şu ana eğitim sayımımız 3 bine yaklaştı. Biz bu hedefimizi mart ayı sonuna kadar 50 bine ulaştırmak istiyoruz. Yıl sonu hedefimiz ise Balıkesir nüfusunun yüzde 62'sine ulaşmak. Türkiye'de hedef ise 51 milyona ulaşmak." dedi.

Balıkesir'deki fay hatlarını canlı ve diri olması nedeniyle her an bir deprem olabileceğini ifade eden AFAD Müdürü Şahin, afet konusunda bilinçlenmenin önemine dikkati çekti. Şahin, Balıkesir merkezinde 123 yıldır büyük bir deprem olmadığını da belirterek şunları dile getirdi:

"Türkiye deprem kuşağında. Ülkemizin yüzde 98'i her depremden bir şekilde etkilenebilir. 2019 yılında Türkiye deprem tehlike haritası oluşturuldu. Balıkesir ilimiz, görüldüğü gibi Marmara'da Balıkesir bölgemiz tehlike altında. Balıkesir 1898'de büyük bir deprem yaşadı. Bu deprem sonrası Balıkesir merkezimizde o büyüklükte bir deprem olmadı. Bunu üzerinden 123 yıl geçti."

Afet risklerini planlayarak afet öncesi çalışmalar kapsamında bütün topluma eğitimlerle ulaşmaya çalıştıklarını ifade eden Şahin, "Fay hatlarımız Balıkesir için hayati bir tehlike. Balıkesir merkez fay hattımız mevcut, Edremit Gökçeyazı fay hattı, Yenice, Gönen ve Kepsut fay hatlarımız mevcut. Bu fay hatlarımız canlı ve diri. Bu fay hatları her an deprem üretebilir." dedi.

Toplantının kalanın deprem, yangın, sel, toprak kayması yada hortum gibi afetler konusunda AFAD'ın afet öncesi ve sonrası çalışmaları hakkında bilgi veren AFAD Müdürü Bayram Şahin, il müdürlüğü olarak belediyeler ve kaymakamlıklarla birlikte afet sonrası için 20 ilçede 1585 toplanma alanı belirlediklerini.

Müdür Şahin'in konuşmasının ardından AFAD bahçesinde basın mensupları için yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Gazetecilere yangın söndürme tüpüyle ateşi nasıl söndürecekleri uygulamalı bir şekilde anlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak