Balıkesir açıklarında Türk kara sularına itilen 8 sığınmacı kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Balıkesir açıklarında Türk kara sularına itilen 8 sığınmacı kurtarıldı

Balıkesir açıklarında Türk kara sularına itilen 8 sığınmacı kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Mustafa Bikeç - Haberler | Güncel

Balıkesir'de, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 8 sığınmacı karaya çıkarıldı.

Balıkesir'de, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 8 sığınmacı karaya çıkarıldı.

Ayvalık ilçesi açıklarında fiber teknede sığınmacılar bulunduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye ulaştı.

Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 8 göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Sığınmacılara giysi, yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme yardımında bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bikeç

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşmesi sona erdi
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşmesi sona erdi
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, NATO Zirvesi kapsamında Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşmesi sona erdi.
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, NATO Zirvesi kapsamında Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşmesi sona erdi.
32 ilde dev FETÖ operasyonu! 57 polis gözaltına alındı
32 ilde dev FETÖ operasyonu! 57 polis gözaltına alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Angela Merkel Mehmet Özhaseki Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Hande Erçel Selçuk Balcı Funda Eryiğit
Spor Şenol Güneş Yiğit Şardan Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Roland Garros
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Balıkesir açıklarında Türk kara sularına itilen 8 sığınmacı kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.6.2021 02:34:53. #1.14#

title