Balıkesir açıklarında Türk kara sularına itilen 54 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler
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Balıkesir açıklarında Türk kara sularına itilen 54 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA / Miraç Kaya - Haberler | Güncel
Balıkesir açıklarında Türk kara sularına itilen 54 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 54 düzensiz göçmen kurtarıldı.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 54 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Altınova Mahallesi açıklarında can salı ve lastik botta düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 54 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı Merkezine götürüldü.

Balıkesir açıklarında Türk kara sularına itilen 54 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir açıklarında Türk kara sularına itilen 54 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA / Miraç Kaya - Son Dakika Haberleri
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