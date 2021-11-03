Balıkesir açıklarında Türk kara sularına itilen 30 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler
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Balıkesir açıklarında Türk kara sularına itilen 30 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA / Miraç Kaya - Haberler | Güncel
Balıkesir açıklarında Türk kara sularına itilen 30 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir'de, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 30 düzensiz göçmen kurtarıldı.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 30 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ayvalık ilçesi açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye ulaştı.

Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 30 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenlerin, Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı Merkezine götürüldüğü öğrenildi.

Balıkesir açıklarında Türk kara sularına itilen 30 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA / Miraç Kaya - Son Dakika Haberleri
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