Balıkesir açıklarında Türk kara sularına geri itilen 63 sığınmacı kurtarıldı
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Balıkesir açıklarında Türk kara sularına geri itilen 63 sığınmacı kurtarıldı

Balıkesir açıklarında Türk kara sularına geri itilen 63 sığınmacı kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Miraç Kaya - Haberler | Güncel

Balıkesir'de, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 63 sığınmacı karaya çıkarıldı.

Balıkesir'de, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 63 sığınmacı karaya çıkarıldı.

Ayvalık ilçesi açıklarında lastik botta sığınmacıların bulunduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye ulaştı.

Midilli Adası'na gitmeye çalışırken Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği öğrenilen 63 sığınmacı, Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı Merkezine getirildi.

Sığınmacılara giysi, yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme yardımında bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

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