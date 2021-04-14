Balıkesir açıklarında Türk kara sularına geri itilen 34 sığınmacı kurtarıldı
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Balıkesir açıklarında Türk kara sularına geri itilen 34 sığınmacı kurtarıldı

Anadolu Ajansı / Miraç Kaya - Haberler | Güncel
Balıkesir açıklarında Türk kara sularına geri itilen 34 sığınmacı kurtarıldı

Balıkesir'de, Yunanistan sahil güvenliğince Türk kara sularına geri itilen 34 sığınmacı karaya çıkarıldı.

Balıkesir'de, Yunanistan sahil güvenliğince Türk kara sularına geri itilen 34 sığınmacı karaya çıkarıldı.

Ege Denizi'nde, Ayvalık ilçesi açıklarında bir şişme lastik botta sığınmacıların bulunduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri kısa sürede bölgeye ulaştı.

Midilli Adası'na gitmeye çalışırken Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği öğrenilen 34 sığınmacı, Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı Merkezine getirildi.

Sığınmacılara giysi, yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme yardımında bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

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