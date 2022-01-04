Balıkesir açıklarında makinesinde arıza meydana gelen gemi kurtarıldı
AA / Miraç Kaya - Haberler | Güncel
Balıkesir'in Marmara ilçesi açıklarında makinesinde arıza oluşan gemi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kurtarıldı.
MARMARA, BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Marmara ilçesi açıklarında makinesinde arıza oluşan gemi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, İskenderun'dan Tuzla'ya seyir halindeyken Marmara Adası trafik hattı içinde 199 metre boyundaki "Madison Eagle" isimli gemide makine arızası meydana geldi.
Durumun bildirilmesi üzerine, Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda KURTARMA-3 römorkörü tarafından kurtarılan gemi Tuzla demir bölgesine emniyetle demirledi.
AA / Miraç Kaya - Son Dakika Haberleri
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