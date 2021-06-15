Balıkesir açıklarında 8 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Balıkesir açıklarında 8 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir açıklarında 8 düzensiz göçmen kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir açıklarında bir fiber tekne içinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 8 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Balıkesir açıklarında bir fiber tekne içinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 8 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık açıklarında fiber tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarının alınması üzerine Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye sevk edildi. Sahil Güvenlik botları tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen fiber tekne içerisindeki 8 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan 8 düzensiz göçmen Ayvalık limanına getirilerek yetkililere teslim edildi. - BALIKESİR

Balıkesir açıklarında 8 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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