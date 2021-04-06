Balıkesir açıklarında 76 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Balıkesir açıklarında 76 düzensiz göçmen kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Balıkesir açıklarında 76 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında 3 olayda toplam 76 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik güçleri tarafından kurtarıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında 3 olayda toplam 76 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik güçleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Altınova açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu fiber teknenin su alması nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları tarafından 8 düzensiz göçmen kurtarıldı. İkinci olayda ise Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 30 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Son olayda, Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 38 düzensiz göçmen kurtarıldı.

(Emrah Elmas/İHA)

Balıkesir açıklarında 76 düzensiz göçmen kurtarıldı
Balıkesir açıklarında 76 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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