Balıkesir açıklarında 30 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içindeki 30 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenliği tarafından açık denizde sürüklenirken kurtarıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içindeki 30 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenliği tarafından açık denizde sürüklenirken kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir ili Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgede bulunan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye sevk edildi

Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 30 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan 30 göçmen Ayvalık'ta karaya çıkarılarak yapılan yasal işlemlerinin ardından Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı