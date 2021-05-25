Balıkesir açıklarında 29 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Balıkesir açıklarında 29 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir açıklarında 29 düzensiz göçmen kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Suat Salgın - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında 29 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında 29 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Pınar Adası'nda bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Sahil Güvenlik Botu ve Sahil Güvenlik Dalış Timi tarafından düzenlenen kurtarma operasyonunda göçmenler adadan kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenler, yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme yardımlarında bulunulmasının ardından Ayvalık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Salgın

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