Balıkesir açıklarında 28 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler
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Balıkesir açıklarında 28 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir açıklarında 28 düzensiz göçmen kurtarıldı
AA / Suat Salgın - Haberler | Güncel

Balıkesir açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 28 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 28 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Ayvalık ilçesi açıklarındaki iki can salı içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan ekipler, bölgeye hareket etti.

Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salları içindeki toplam 28 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenlerin, Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı Merkezine götürüldüğü öğrenildi.

Balıkesir açıklarında 28 düzensiz göçmen kurtarıldı

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