Balıkesir açıklarında 27 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler
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Balıkesir açıklarında 27 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir açıklarında 27 düzensiz göçmen kurtarıldı
AA / Suat Salgın - Haberler | Güncel

Balıkesir açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 27 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 27 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Ayvalık ilçesi açıklarında 2 can salında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan ekipler, bölgeye hareket etti.

Sahil Güvenlik botlarındaki ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen sallardaki 27 kişiyi kurtardı.

Düzensiz göçmenlerin, Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı Merkezine götürüldüğü öğrenildi.

Balıkesir açıklarında 27 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA / Suat Salgın - Son Dakika Haberleri

Sahil Güvenlik, Yunanistan, Balıkesir, Türk, Güncel, Haber

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