Balıkesir Açık Su Yüzme Şampiyonası, Ayvalık'ta yapıldı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Açık Su Yüzme Şampiyonası, Ayvalık ilçesinde gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Balıkesir Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Belediyesi ve Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından organize edilen şampiyonaya 550 sporcu katıldı.

Sarımsaklı Plajı'ndaki şampiyonada, 2 bin 500 ve 5 bin metrelik etaplarda 14-15, 16-17, 18-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54 ve 55-59 yaş gruplarında kadın ve erkek sporcular kıyasıya yarıştı. Heyecanlı anların yaşandığı yarışların sonunda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, gazetecilere yaptığı açıklamada, organizasyona ev sahipliği yapmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

Şampiyonayı gelecek yıl Ayvalık'ın düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümü olan 15 Eylül'de düzenlemeyi planladıklarını belirten Ergin, "Spor şenlikleri haline dönüştürmeyi hedefliyoruz. Şu an halka açık olan bu şampiyonayı önümüzdeki yıllarda kulüpler bazında ulusal ve uluslararası yarışmalar şeklinde düzenlemeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür Sosyal İşler Daire Başkanı Yahya Akduman da Balıkesir'in hem Marmara hem de Ege denizine kıyısının olduğunu hatırlattı.

Akduman, "Bu organizasyonla asıl hedeflediğimiz, önümüzdeki yıllarda düzenlemek istediğimiz su sporları festivallerine ev sahipliği yapabilmektir. Organizasyonumuzun Ayvalık'ın turizm sezonunun sonuna denk gelmesiyle de bölge ekonomisine son derece olumlu kazançlar sağlayacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu ise bölgede bu tür faaliyetlerin daha fazla düzenlenmesi için katkıda bulunacaklarını ifade etti.