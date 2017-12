Balıkesir 80 Yaşındaki Yaşlı Adamı Darp Edip Parasını Alan 2 Kişi Tutuklandı

80 yaşındaki yaşlı adamı darp edip parasını alan 2 kişi tutuklandı



BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde 80 yaşındaki İlhan Bulcum'u döverek, paralarını gasp eden ve kimseye haber vermemesi için telefonunu kırıp kapıyı üzerine kilitleyen zanlılar M.E. (22) ve H.Ö. (32), polisin düzenlediği araştırma sonucu yakalanıp, tutuklandı. Yaşlı adam ise hastanede tedaviye alındı.



Olay, geçen cumartesi Savaştepe'nin Cumhuriyet Mahallesi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. Tarım sigortası emeklisi İlhan Bulcum, geçtiğimiz cumartesi günü bankadaki emekli maaşından bir miktar para çekti. Tek başına yaşadığı evde akşam yemeğini yedikten sonra, yassı namazını kılmak için camiye gitti. Namaz sonrası bir süre sohbet ettiği arkadaşlarından ayrılıp evine dönmek üzere olan Bulcum'u, kapının önünde sıkıştıran iki kişi birlikte eve girdi. Şehir magandaları darp ettikleri Bulcum'dan zorla 150 TL para gasp etti. Saldırganlardan biri dışarı çıkıp, alkol ve sigara aldıktan sonra tekrar yaşlı adamın evine döndü. Sabaha kadar alkol içen zanlılar, pazar sabahı tekrar darp ettikleri Bulcum'un sakladığı bir miktar parasını daha alıp, kemseye haber vermemesi için telefonunu kırıp, kapıyı da üzerine kilitledikten sonra kayıplara karıştı.



İlhan Bulcum'un oğulları İlker (40) ve İsmail Bulcum (44), babalarından haber alamayınca pazar gecesi geç saatlerde babalarının evine gitti. Yedek anahtarla kapıyı açan kardeşler, babalarını kanlar içinde yerde yatar durumda buldu. Müdahale ederken kapının zorlandığını fark eden Bulcum kardeşler dışarı baktıklarında içeri girmek isteyenlerin, M.E. (22) ve H.Ö. (32) olduğunu gördü. Şüpheliler kaçarak uzaklaşırken, iki kardeş durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.



Darp edilen İlhan Bulcum hastanede tedaviye alınırken, polis de İlker ve İsmail Bulcum kardeşlerin ifadeleri doğrultusunda çalışma başlattı. Polis kimliklerini belirlediği saldırganlar M.E. ve H.Ö.'yi sabaha karşı 04.00 sıralarında evlerine düzenlediği baskınlarla yakaladı. Gözaltına alınan iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.