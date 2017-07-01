Balıkesir 45 Dereceyi Gördü

Bir süredir etkisini hissettiren Kuzey Afrika sıcakları, Ege'yi kasıp kavuruyor. Balıkesir'de hava sıcaklığı bugün rekorla 45 dereceye kadar yükseldi.



Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde nemin de etkisiyle sıcaklığın daha fazla hissedildiği öğrenildi. Gerekmedikçe dışarıya çıkmama konusunda uyaran uzmanlar, "Özellikle 10.00-16.00 saatleri arasında sıcak çarpması, özellikle tansiyon düşüklüğü ile birlikte ortaya çıktığında bilinç kaybı, bayılma, mide bulantısı, görme bozuklukları gibi sorunlara yol açabilir" şeklinde konuştular. - BALIKESİR